Молодой водитель без прав съехал в кювет на 73 километре дороги " Зеленогорск – Выборг"

Серьезные травмы получил 17-летний пассажир.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 20 мая примерно в пять часов утра на 73 километре автодороги "Зеленогорск – Приморск – Выборг" произошло ДТП.

Сообщается, что 20-летний водитель "Рено" съехал в кювет, наехал на деревья и перевернулся. Отмечают, что водительское удостоверение водитель не получал, был трезв. В результате аварии тяжелые травмы получил 17-летний пассажир. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Уральская и Наличная погоня закончилась ДТП. Виновнику аварии также не выдавали водительское удостоверение.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте