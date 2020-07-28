Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий. Об этом рассказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. Об этом пишут "РИА Новости".
По его словам, ведомство готовит план Б для российского бизнеса в случае второй волны COVID-19, который позволит бизнесам работать далее. Он прорабатывается вместе с Роспотребнадзором.
Евтухов подчеркнул, что это необходимо, чтобы в случае возникновения эпидемиологической опасности не закрывать "всё и вся". План должен расписать механизмы для компаний потребительского рынка, по которым они смогут работать, соблюдая все необходимые нормы.
Ранее мы писали, что Россия полностью отказалась от закупок продукции от COVID-19 в других странах.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все