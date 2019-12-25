Россия полностью отказалась от закупок продукции от COVID-19 в других странах. С заявлением выступил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
По его словам, стране удалось нарастить собственное производство антикоронавирусной продкукции благодаря своевременным решениям кабинета министров.
Мантуров подчеркнул, что РФ делает ставку на разработку "быстрых тестов" и недавно новых, только что зарегистрированных лекарств для тяжелой пневмонии - это "Левилимаб", "Олокизумаб", а также препарат против COVID-19 "Фавипиравир".
Министр отметил, что Минпромторг вместе с Минздравом готовится к выпуску вакцины против коронавируса после того, как завершатся клинические испытания.
Также, сказал Мантуров, в России идёт формирование госрезерва из средств против COVID-19.
Перечень и объемы для закладки в резерв согласованы, нормативные акты вносим в правительство.
Денис Мантуров, глава Минпромторга
Ранее Мантуров заявил, что снижение в обрабатывающей промышленности составит 6%.
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