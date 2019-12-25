Минпромторг вместе с Минздравом готовится к выпуску вакцины против коронавируса.

Россия полностью отказалась от закупок продукции от COVID-19 в других странах. С заявлением выступил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, стране удалось нарастить собственное производство антикоронавирусной продкукции благодаря своевременным решениям кабинета министров.

Мантуров подчеркнул, что РФ делает ставку на разработку "быстрых тестов" и недавно новых, только что зарегистрированных лекарств для тяжелой пневмонии - это "Левилимаб", "Олокизумаб", а также препарат против COVID-19 "Фавипиравир".

Министр отметил, что Минпромторг вместе с Минздравом готовится к выпуску вакцины против коронавируса после того, как завершатся клинические испытания.

Также, сказал Мантуров, в России идёт формирование госрезерва из средств против COVID-19.

Перечень и объемы для закладки в резерв согласованы, нормативные акты вносим в правительство. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Ранее Мантуров заявил, что снижение в обрабатывающей промышленности составит 6%.