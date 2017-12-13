Вторая проба Крушельницкого на допинг дала положительный результат

Анализы показали, что спортсмен принимал мельдоний только один раз.

20 февраля стало известно, что вторая допинг-проба на мельдоний российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной. Об этом сообщили в делегации Олимпийских спортсменов из России.

После проведенной экспертизы было выявлено, что концентрация препарата в организме свидетельствует о единичном приеме допинга. Также стоит отметить, что пробы, взятые перед началом Олимпийских игр, показывали отрицательный результат. Это говорит о том, что Крушельницкий не употреблял мельдоний систематически. В делегации заявили, что разовое употребление вещества не может оказать на тело какого-либо терапевтического воздействия.

Напомним, 18 февраля запрещенный препарат обнаружили в крови керленгиста в первой допинг-пробе. Антидопинговое подразделение арбитражного суда завело дело в отношении российского спортсмена. Слушание назначены на 22 февраля.

Ранее Piter.tv сообщал, что спортивный юрист объяснил, что ждет Крушельницкого после скандала с мельдонием.