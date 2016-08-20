Спортивный юрист объяснил, что ждет Крушельницкого после скандала с мельдонием

Спортивный юрист Анатолий Песков считает, что WADA и CAS вряд ли будут разбираться с обстоятельствами, при которых мельдоний попал в кровь атлета.

Начальник Управления безопасности Российского международного Олимпийского университета Анатолий Попов прокомментировал допинговый скандал, фигурантом которого стал петербургский керлингист Александр Крушельницкий. По словам эксперта, вряд ли МОК, CAS и WADA заинтересуют обстоятельства, при которых мильдронат попал в кровь россиянина. Его слова приводит ФБА "Экономика сегодня".

Что касается текущего скандала с Крушельницким, надо понимать, что в соответствии с кодексом ВАДА действует право строгой ответственности - вина спортсмена не имеет значения, важен лишь факт присутствия субстанции в пробе. Российский допинг-скандал породил появление новой структуры - независимого тестирующего органа, созданного ВАДА и МОК. Есть также независимое антидопинговое подразделение, есть Спортивный арбитражный суд. И теперь суд принимает решение по спортсменам, уличённым в допинге. Как там все было на самом деле и как попала запрещённая субстанция в организм спортсмена, не известно, для расследования и принятия решения, повторюсь, имеет значение сам факт наличия запрещённой субстанции в крови спортсмена Анатолий Попов, Олимпийский университет

Эксперт также назвал ошибкой поездку всех российских атлетов на Олимпиаду в Южной Корее. Юрист считает, что МОК нарушил нормы всемирной Декларации прав человека ООН, не допустив более сотни спортсменов из России до соревнований. Анатолий Попов призвал чиновников от спорта вести более жесткий диалог с Международным Олимпийским Комитетом и агрессивнее отстаивать права наших атлетов.

Фото: Анастасия Брызгалова, vk.com