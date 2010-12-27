СМИ: Олимпийский комитет России снова восстановлен в правах

О таком решении МОК сообщают журналисты.

Международный олимпийский комитет постановил вернуть права Олимпийскому комитету России. Об этом 28 февраля сообщает "Р-Спорт". Официального подтверждения от МОК пока что не последовало.

Напомним, что спортсмены из России были вынуждены выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом из-за того, что 5 февраля МОК временно отстранил ОКР. Также главным условием для "реабилитации" были проверки допинг-проб россиян в Корее.

В 17:50 новость прокомментировал Глава ОКР Александр Жуков. Он подтвердил аннулирование временной дисквалификации Олимпийского комитета. Жуков рассказал, что сегодня утром было получено короткое письмо от Международного комитета.

Ранее Piter.tv сообщал, что Россия заплатила МОК штраф в размере 15 млн долларов.