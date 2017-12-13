Россия заплатила МОК штраф в размере 15 млн долларов

Финансовая санкция была наложена на страну после временной дисквалификации ОКР.

Россия заплатила Международному олимпийскому комитету штраф в размере 15 миллионов долларов, сообщает AFP, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Финансовая санкция была наложена на страну после временной дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Можно отметить, что выплата указанной суммы – один из критериев, на основании которого будет принято решение вопроса о том, будет ли отменено приостановления российского комитета перед церемонией закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.