Появились фото крупного пожара рядом с Олимпийской деревней в Канныне

Олимпиада в Южной Корее началась с огня. Неподалеку от Олимпийской деревни случился крупный пожар.

В социальных сетях появились первые кадры с места крупного пожара в корейском Кынныне. Возгорание произошло сегодня днем, 8 февраля, в непосредственной близости от Олимпийской деревни. ЧП получилось масштабным, но спортсмены отделались легким испугом. Канал Piter.TV публикует фото с места возгорания.

Подробности пожара раскрывает британское издание The Mirror. В километре от Олимпийской деревни загорелась высотка-новостройка. Судя по всему, огонь вспыхнул из-за ошибки кого-то из строителей на объекте. В итоге пламя вскоре охватило несколько этажей строящегося объекта. На фотографиях с места ЧП заметен густой черный дым, окутавший здание. Вскоре пожар был локализован и ликвидирован, никто из людей не пострадал.

Что касается обитателей Олимпийской деревни, то они до сих пор жалуются на запах гари. Дома для спортсменов находятся в низине, и дым просто спустился на открытое пространство. Однако медики уверяют, что он не угрожает состоянию атлетов. Хуже всех пришлось журналистам. Ближе всех к точке возгорания располагается именно здание медиа-центра.

Фото: социальные сети