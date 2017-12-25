Стало известно, какую компенсацию получат отстраненные от Олимпийских игр спортсмены

За отстранение от Олимпийских игр предложили платить компенсацию‍.

Члены Олимпийской и Паралимпийской сборных России смогут рассчитывать на компенсацию от государства в том случае, если их отстранят от участия в ОИ-2018. Соответствующий законопроект подготовила Госдума РФ, его могут принять в ближайшее время. По данным Piter.TV, размер компенсации для каждого атлета будет разным. Он составит умноженный на х10 обычный оклад того или иного спортсмена. Эту информацию уже подтвердил депутат от ЛДПЛ, участник комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Впрочем, получить заветную выплату от страны смогут не все спортсмены. Те из них, кто официально были признаны нарушителями допинговых правил, не будут допущены к выдаче компенсаций. Речь идет только о чистых олимпийских атлетах, которых МОК отстранил без конкретных объяснений. Судя по всему, речь идет о списке из более чем ста отечественных спортсменов, опубликованном в январе 2018 года.

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