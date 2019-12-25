Вторая половина сентября стала одной из самых тёплых в истории Петербурга

При этом, начало месяца оказалось вторым среди самых холодных.

Начиная со второй половины сентября, температура воздуха в Северной столице продвигается в сторону наиболее тёплых лет на всю историю наблюдений. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Также специалист отметил разницу между первой и второй декадами месяца, поскольку начало осени в 2022 году оказалось вторым среди самых холодных. Сейчас же средние показатели столбика термометров составляют 12,1 градуса.

Колесов заключил, что по общим показателем текущий месяц уже сравнялся с сентябрем 2021 года и имеет все возможности стать даже теплее.

Ранее мы сообщили о том, что на погоду в Петербурге 21 сентября окажет влияние очередной циклон.

Фото: Piter.TV