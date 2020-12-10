На погоду в Петербурге 21 сентября окажет влияние очередной циклон

В течение дня в Северной столице будет облачно с прояснениями, к вечеру возможны осадки.

В среду, 21 сентября, Северная столица будет находиться под влиянием северной периферии очередного циклона, который выходит с юга в Черноземье. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В течение дня в городе установится облачность с прояснениями, вечером местами возможны осадки. Температура в светлое время суток составит от +12 до +14.

Порывы северо-восточного ветра будут достигать 3-8 м/с. Атмосферное повысится и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщили о том, что туманы и дожди придут в Ленобласть 21 сентября.

Фото: Piter.TV

