Воздух прогреется до 28 градусов.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что в Петербурге вторая половина июня начнется с жары и гроз. Об этом сообщают специалисты управления Гидрометцентра по Северо-Западу.

Синоптики отметили, что в городе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Отмечается, что погода может испортится с 16 июня. При этом воздух в Северной столице прогреется до 28 градусов.

Кроме того, ночью в городе покладает до плюс 14 градусов Цельсия.

Ранее мы сообщали о том, что парки в Петербурге пока не планируют открывать.

Фото:pixabay