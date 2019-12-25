Парки в Петербурге пока не планируют открывать

Открытие парков возможно лишь на третьем этапе снятия ограничений, когда коэффициент распространения коронавируса будет составлять 0,5.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что Петербургские парки пока открывать не будут. Об этом заявила главный санитарный врач города Наталия Башкетова в эфире программы "Петербург против коронавируса".

Башкетова отметила, что открытие парков Северной столицы возможен на третьем этапе снятия ограничений и только после того, как коэффициент распространения коронавируса будет составлять 0,5. Планируется, что открытие состоится в июля.

В настоящий момент все руководства всех дворцово-парковых ансамблей разрабатывают стандарты безопасности во время пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге ожидается +28.

Фото:Piter.TV