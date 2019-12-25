Во вторник в Петербурге ожидается +28

Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди с грозами.

Во вторник, 16 июня, в Петербурге будет жаркая и солнечная погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью будет преимущественно без осадков. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть с восточных направлений со скоростью 1-1,5 м/с.

Температура воздуха ночью прогреется до +15…+17 градусов. Днем потеплеет до +26…+28 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 760 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что новая неделя в Петербурге начнется с аномальной жары.

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