Возведение второй очереди аэропорта Пулково начнётся в 2023 году

В проект вложат около 60-70 млн рублей. Точные технико-экономические показатели пока не утверждены.

Проекта строительства второй очереди аэропорта "Пулково" в Петербурге начнёт воплощать уже в 2023 году. Об этом заявил врио председателя комитета по инвестициям Северной столицы Иван Складчиков.

Чиновник подчеркнул, что точные технико-экономические показатели пока не утвердили. Пока в планах числится создание новых посадочных галерей с трапами, а также комфортных зон пребывания пассажиров, нескольких перронов аэропорта и прочих инфраструктурных объектов воздушной гавани. Всего в проект вложат около 60-70 млн рублей.

Первый раз проект строительства второй очереди Пулково начали обсуждать еще в ноябре 2021 года. По словам руководителя банка ВТБ Андрея Костина, в 2022 году будет подготовлен проект строительства, само оно должно было начаться в начале 2023-его.

Ранее были названы сроки утверждения нового Генплана Петербурга.

Фото: Piter.TV