Возведение второй очереди аэропорта Пулково начнётся в 2023 году

Проекта строительства второй очереди аэропорта "Пулково" в Петербурге начнёт воплощать уже в 2023 году. Об этом заявил врио председателя комитета по инвестициям Северной столицы Иван Складчиков.
Чиновник подчеркнул, что точные технико-экономические показатели пока не утвердили. Пока в планах числится создание новых посадочных галерей с трапами, а также комфортных зон пребывания пассажиров, нескольких перронов аэропорта и прочих инфраструктурных объектов воздушной гавани. Всего в проект вложат около 60-70 млн рублей.
Первый раз проект строительства второй очереди Пулково начали обсуждать еще в ноябре 2021 года. По словам руководителя банка ВТБ Андрея Костина, в 2022 году будет подготовлен проект строительства, само оно должно было начаться в начале 2023-его.
Ранее были названы сроки утверждения нового Генплана Петербурга.
Фото: Piter.TV
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