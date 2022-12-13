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Названы сроки утверждения нового Генплана Петербурга
Сегодня, 13:57
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Названы сроки утверждения нового Генплана Петербурга

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В ближайшее время стартуют заседания комиссии по рассмотрению предложений, которые были поданы в период общественных обсуждений.

Новый Генплан Петербурга до 2040 года утвердят в 2023-ем до осенней сессии. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко на пресс-концеренции в  "Интерфаксе".

Линченко назвал утверждение Генплана города предстоящей осенью одним из главных направлений градостроительной деятельности. Чиновник  также уточнил, что ближайшее время стартуют заседания комиссии по рассмотрению предложений, которые были поданы в период общественных обсуждений. 

Одновременно с этим, Смольный планирует активно работать над изменениями в Правилах землепользования и застройки для ускорения процесса. 

Ранее мы сообщили о том, что санаторий "Белые ночи" в Сестрорецке выставят на торги в конце февраля.

Фото: Piter.TV

Теги: генплан, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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