В рамках последнего этапа оснащения символическое число приборов учета появилось в трех районах города.

Всю систему наружного освещения в Петербурге оснастили приборами учета электроэнергии. О завершении перехода на автоматизированный учет потребляемой электроэнергии рассказали 6 января в пресс-службе правительства Петербурга.

В рамках последнего этапа оснащения символическое число приборов учета – 812 – появилось в трех районах города: Пушкинском, Курортном, Петродворцовом. Районы "передали" предприятию "Ленсвет" в 2019-м году при расширении зоны обслуживания.

Установленное оборудование позволяет снимать показания приборов дистанционно, выявлять энергопотери, отслеживать и анализировать объемы потребляемой электроэнергии и при внеплановом повышении нагрузки моментально реагировать на незаконные подключения к сетям. Работа с данными происходит при помощи сервера автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, отметили в Смольном. Данная система используется в "Ленсвете" на протяжении девяти лет.

Ранее мы сообщали о том, что 103 новых светильника появились на Кронштадтской улице.

Фото: Piter.tv