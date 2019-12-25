103 новых светильника появились на Кронштадтской улице

Количество опор на улице выросло в три раза, сообщили в "Ленсвете".

Современная система освещения появилась в Кировском районе Петербурга. Как рассказали в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет", светлее стало на участке Кронштадтской улицы от Корабельной до Портовой улицы.

На улице теперь расположено 103 подвесных и консольных светильника, 54 современные опоры, а также появились 4,3 километра надежных сетей электроснабжения. Подвесные светильники специалисты учреждения разместили на новых тросовых растяжках. Количество опор увеличилось – вместо железобетонных теперь установлены металлические, их стало больше выросло в 3 раза.

На дополнительных опорах разместили консольные светильники, которые позволяют достичь наилучшей равномерности освещения проезжей и пешеходной частей магистрали на оживленной улице.

Накануне в Петербурге завершилось украшение города новогодними гирляндами и праздничными конструкциями на площадях, магистралях, набережных, парках и скверах. Работа велась по более чем 180 адресам.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"