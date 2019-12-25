В Петербурге завершили украшение города к Новому году и Рождеству

Работы проводили специалисты "Ленсвета" совместно с районными администрациями.

В Петербурге завершилось украшение города новогодними гирляндами и праздничными конструкциями на площадях, магистралях, набережных, парках и скверах. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Ленсвет".

Всего в этом году специалисты подключили несколько тысяч различных электрофицированных украшений общей мощностью около 2 МВт. Работа велась по более, чем 180 адресам. Горожан радуют 62 новогодние ели и 1400 праздничных конструкций, которые сверкают в темное время суток.

Благодаря тому, что гирлянды светодиодные, удается экономить энергопотребление.

Ранее Piter.TV узнал о том, что петербургская елка стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России.

Фото: Piter.TV