  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге завершили украшение города к Новому году и Рождеству
Сегодня, 17:40
23
nadezhda_sib

В Петербурге завершили украшение города к Новому году и Рождеству

0 0

Работы проводили специалисты "Ленсвета" совместно с районными администрациями.

В Петербурге завершилось украшение города новогодними гирляндами и праздничными конструкциями на площадях, магистралях, набережных, парках и скверах. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Ленсвет". 

Всего в этом году специалисты подключили несколько тысяч различных электрофицированных украшений общей мощностью около 2 МВт. Работа велась по более, чем 180 адресам. Горожан радуют 62 новогодние ели и 1400 праздничных конструкций, которые сверкают в темное время суток. 

Благодаря тому, что гирлянды светодиодные, удается экономить энергопотребление. 

Ранее Piter.TV узнал о том, что петербургская елка стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России. 

Фото: Piter.TV

Теги: гирлянды, новый год, украшение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии