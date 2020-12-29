Вступили в силу новые требования к вводу жилых домов в эксплуатацию

Застройщиков обязывают представить новый документ с 1 января 2021 года.

Новые требования к вводу жилых домов в эксплуатацию вступили в силу. Как рассказал портал "Строительный Петербург", список документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (МКД) изменен согласно постановлению Правительства РФ от 21 декабря 2020 года.

Изменения внесены в пункт 7 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ – с первого дня 2021 года для получения разрешения застройщики должны представить акт приёма-передачи в эксплуатацию приборов учета.

Помимо документов, которые подписаны представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и подтверждают соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям, для запроса необходимы документы, которые подтверждают передачу гарантирующим поставщикам электроэнергии в эксплуатацию приборов учета электроэнергии МКД и помещений в них, которые подписаны представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии.

За прошедший 2020 год с участием инвесторов в Петербурге появилось 26 новых социальных объектов.

Фото: Piter.tv