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Инвесторы поддержали строительство 26 соцобъектов в Петербурге
Сегодня, 14:57
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smirenny

Инвесторы поддержали строительство 26 соцобъектов в Петербурге

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Среди них 3 школы и 13 детсадов.

За прошедший 2020 год с участием инвесторов в Петербурге появилось 26 новых социальных объектов: 3 школы, 13 детских садов, 5 медицинских зданий и 5 объектов иного назначения, рассказали в пресс-службе комитета по строительству. 

Так, на Архивной улице появилась школа на 1 650 мест, на проспекте Ветеранов – на 1 375 мест; на Комендантском проспекте появился детский сад на 220 мест, дошкольное образовательное учреждение на Коломяжском проспекте на 160 мест и другие объекты.

 В 2021 году с привлечением инвесторов планируется закончить 25 объектов. 

Ранее мы писали, что петербуржцы агрессивно скупают коммерческую недвижимость.

Фото: Piter.TV

Теги: инвесторы, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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