Инвесторы поддержали строительство 26 соцобъектов в Петербурге

Среди них 3 школы и 13 детсадов.

За прошедший 2020 год с участием инвесторов в Петербурге появилось 26 новых социальных объектов: 3 школы, 13 детских садов, 5 медицинских зданий и 5 объектов иного назначения, рассказали в пресс-службе комитета по строительству.

Так, на Архивной улице появилась школа на 1 650 мест, на проспекте Ветеранов – на 1 375 мест; на Комендантском проспекте появился детский сад на 220 мест, дошкольное образовательное учреждение на Коломяжском проспекте на 160 мест и другие объекты.

В 2021 году с привлечением инвесторов планируется закончить 25 объектов.

Ранее мы писали, что петербуржцы агрессивно скупают коммерческую недвижимость.

Фото: Piter.TV