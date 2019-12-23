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lesjasap
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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Теперь нужно будет доказывать законность происхождения крупных сумм денег.

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу для членов ЕАЭС (Армении, РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Изменения касаются только физических лиц. Об этом сообщили представители таможенной службы.

Граждан обязали не только декларировать средства в размере более 100 тысяч долларов. Им придется еще и подтверждать происхождение денег. Данные требования распространяются на векселя, чеки и неименные ценные бумаги. Для подтверждения можно предоставить банковские документы об операциях, снятии средств, получении кредита. Подойдут также официальные бумаги о совершении сделок (наследования или дарения).

Нововведения позволят уменьшить перемещение денег, которое может быть направлено на финансирование терроризма или легализацию незаконных доходов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса.

Теги: граница, провоз денег, таможня
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 9:36

не со 100т.р а с 50 т.р. надо сделать

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