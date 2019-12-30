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РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса

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Страны будут совместно бороться с недопущением распространения инфекции из Китая.

РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса. Разработка создана на базе российского ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Необходимое количество тестовых систем направлено в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Данное мера связана с недопущением завоза и распространения инфекции за пределами КНР. В ближайшее время ожидается поставка тестов в Киргизию и Таджикистан. Россия готова оказывать поддержку в определении пневмонии нового типа странам-участникам ЕАЭС и СНГ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в центре вирусологии Новосибирска разрабатывают две вакцины от нового коронавируса.

Видео: YouTube/SAIT

Теги: диагностика, еаэс, коронавирус, снг
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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