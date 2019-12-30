Страны будут совместно бороться с недопущением распространения инфекции из Китая.

РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса. Разработка создана на базе российского ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Необходимое количество тестовых систем направлено в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Данное мера связана с недопущением завоза и распространения инфекции за пределами КНР. В ближайшее время ожидается поставка тестов в Киргизию и Таджикистан. Россия готова оказывать поддержку в определении пневмонии нового типа странам-участникам ЕАЭС и СНГ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в центре вирусологии Новосибирска разрабатывают две вакцины от нового коронавируса.

Видео: YouTube/SAIT