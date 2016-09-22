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Встреча молодежных команд "Тамбова" и "Крыльев Советов" завершилась массовой дракой
Сегодня, 16:48
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arteliseev

Встреча молодежных команд "Тамбова" и "Крыльев Советов" завершилась массовой дракой

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Главный судья показал шесть красных карточек.

Матч 22-го тура молодежного первенства Российской Премьер-лиги между "Тамбовом" и "Крыльями Советов" был прерван при счете 1:1.

На 77-й минуте встречи произошла стычка между футболистами обеих команд после того, как один из игроков гостей совершил грубый фол. Главный арбитр Илья Иванов из Санкт-Петербурга показал три красные карточки, две из них - в сторону клуба из Самары. Еще одно удаление заработал тренер гостей.

До этого момента "Крылья Советов" уже играли в меньшинстве. Встреча была прервана на 82-й минуте после того, как был удален четвертый игрок в составе команды гостей.

Дальнейшая судьба поединка будет решена на ближайшем заседании КДК РФС.

Напомним, что 29 февраля состоялась драка между фанами двух московских клубов, "Спартака" и "Динамо".

Фото: Официальный сайт ФК "Тамбов"

Теги: молодежное первенство чемпионата россии, фк крылья советов, фк тамбов
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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