Встреча Трампа с Путиным в Будапеште может состояться в течение двух недель

В саммите примут участие вице-президент США и спецпосланник по Ближнему Востоку.

Встреча американского президента-республиканца Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште может состояться в течение двух недель. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома в выступлении перед журналистами в Вашингтоне. Иностранный политик заметил, что точное время мероприятия будут определены государственным секретарем Марко Рубио и министром по иностранным делам России Сергеем Лавровым. В подготовке двутстороннего саммита также будут задействованы вице-президент США Джей-Ди Вэнс и специальный посланник местной администрации по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Однако полный состав делегаций будет определен позже.

В заключение беседы мы согласились с тем, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня. <...> Президент Путин и я потом встретимся в согласованном месте - в Будапеште, Венгрия, чтобы решить, можем ли мы положить конец этой "бесславному" конфликту между Россией и Украиной. Дональд Трамп, глава США в соцсетях

