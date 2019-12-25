Встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа

В качестве возможного места проведения встречи рассматривается Рим.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти в понедельник, 11 августа. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что в качестве возможного места проведения встречи рассматривается Рим. Также стороны рассматривают варианты в других странах Европы и мира. Отметим, что о вероятной встрече двух президентов заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы региональной политики.

Фото: Piter.tv