Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы региональной политики

С докладами на совещании выступят глава МВД и руководитель ФСБ.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства предложил обсудить региональную политику применительно к обеспечению вопросов безопасности. Он подчеркнул, что также на совещании обсудят некоторые вопросы региональной повестки дня. С докладами выступят глава МВД РФ Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.

Ранее Путин назвал ОАЭ дружественной страной.

Видео: kremlin.ru