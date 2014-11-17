Транспортный коридор Европа – Западный Китай: в Оренбургской области появится новая автодорога

Она станет транспортным хабом для всей Центральной России.

К 2031 году в Оренбурге построят объездную автодорогу протяжённостью восемь километров. Трасса станет частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провёл встречу с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. Во время обсуждения упомянули, что развитие дополнительной логистики станет эффективным решением для всей Центральной России. Через этот регион проходят самые короткие маршруты в Среднюю Азию и Китай.

Поворот на Восток – естественный процесс, растёт экономика азиатских стран, об этом сегодня говорит и наш Президент Путин Владимир Владимирович. Уверен, в ближайшем будущем будут решены и другие инфраструктурные проекты, которые укрепят позиции Оренбургской области.



Евгений Солнцев, губернатор Оренбургской области

Затронули и другие вопросы социально-экономического развития региона. За прошлый год в Оренбургской области ввели более 1 млн квадратных метров жилья. Также идет работа по комплексному развитию территорий, ведется реализация 12 проектов.

Фото: официальный сайт Правительства РФ