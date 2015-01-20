В Петербурге приведут в порядок почти 3 млн квадратных метров дорог

В городе обновят около 80 улиц и проспектов, включая крупные магистрали и центральные дороги.

В Санкт-Петербурге в этом году планируют отремонтировать более 2,8 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. Это примерно на 500 тысяч квадратных метров больше, чем годом ранее.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в адресную программу вошли около 80 улиц и проспектов. Работы предусматривают замену изношенного асфальта, укладку нового покрытия и обновление дорожной разметки современными материалами. Губернатор Александр Беглов отметил, что город продолжает комплексный подход к ремонту дорог, включая обновление не только проезжей части, но и тротуаров, а также создание доступной среды для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей.

Уже начались работы на Парашютной улице в Приморском районе. Там обновят участок длиной более 7 километров от Долгоозёрной улицы до КАД. Также запланирован ремонт Большого проспекта Васильевского острова на участке между 1-й и 23-й линиями. Среди ключевых объектов этого года — второй этап ремонта Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского. В план также вошли Новочеркасский проспект, Бухарестская улица, Рощинское шоссе и проспект Ветеранов.

В 2026 году город продолжит реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В его рамках модернизируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям, а также участки у станций метро и подъезды к памятным местам, включая Пискарёвское мемориальное кладбище.

Ранее мы сообщили о том, что съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД перекроют до 1 сентября.

