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Байден встретится с Меркель в июле
Сегодня, 14:27
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Байден встретится с Меркель в июле

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Встреча состоится 15 июля.

Президент США Джо Байден встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне 15 июля. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года, - говорится в сообщении.

На встрече Байден и Меркель обсудят вопросы, которые в том числе касаются темы борьбы с коронавирусом, угрозы изменения климата и международной безопасности.

Более подробная информация о встрече станет известна позже.

Фото: YouTube/phoenix 

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Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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