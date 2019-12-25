Байден встретится с Меркель в июле

Встреча состоится 15 июля.

Президент США Джо Байден встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне 15 июля. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года, - говорится в сообщении.

На встрече Байден и Меркель обсудят вопросы, которые в том числе касаются темы борьбы с коронавирусом, угрозы изменения климата и международной безопасности.

Более подробная информация о встрече станет известна позже.

Фото: YouTube/phoenix