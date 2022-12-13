  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вспышку кори зафиксировали в домах на проспекте Просвещения
Сегодня, 18:42
177
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Вспышку кори зафиксировали в домах на проспекте Просвещения

0 0

В парадных повесили объявления о прививках и заборе крови на антитела к кори.

В двух домах на проспекте Просвещения выявили заболевших корью. Об этом 15 февраля пишет "Фонтанка". 

Так, в домах №№ 28 и 32–1 по проспекту Просвещения на дверях парадных висят объявления: "В вашем доме выявлен случай КОРИ! Просим вас с пониманием отнестись к данной ситуации и оказать содействие медицинским работникам поликлиники № 117 <…> Прививки и забор крови на антитела к кори будут проводиться по месту жительства до 1 марта".

Ранее Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о возможных осложнениях после кори. Наиболее действенной мерой профилактики по-прежнему является вакцинация.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выспышка, корь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии