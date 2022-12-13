Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о возможных осложнениях после кори

Наиболее действенной мерой профилактики по-прежнему является вакцинация.

Жителям Северной столицы напомнили об осложнениях, которые могут возникать после перенесения кори.Об этом сообщило издаие Spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

По словам специалистов, корь является острым инфекционным заболеванием, которое передаётся воздушно-капельным путем. После того, как человек переболел, у него могут возникнуть нарушения в работе центральной нервной системы, дыхательной системы и ЖКТ.

Наиболее действенной мерой профилактики против кори по-прежнему является вакцинация.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о случаях заболевания коклюшем и вирусным гепатитом Б в 2021 году.

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