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Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о возможных осложнениях после кори
Сегодня, 16:43
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Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о возможных осложнениях после кори

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Наиболее действенной мерой профилактики по-прежнему является вакцинация.

Жителям Северной столицы напомнили об осложнениях, которые могут возникать после перенесения кори.Об этом сообщило издаие Spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора. 

По словам специалистов, корь является острым инфекционным заболеванием, которое передаётся воздушно-капельным путем. После того, как человек переболел, у него могут возникнуть нарушения в работе центральной нервной системы, дыхательной системы и ЖКТ. 

Наиболее действенной мерой профилактики против кори по-прежнему является вакцинация. 

Ранее в  Роспотребнадзоре рассказали о случаях заболевания коклюшем и вирусным гепатитом Б в 2021 году.

Фото: Pxhere

Теги: роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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