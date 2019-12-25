В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заболевания коклюшем и вирусным гепатитом Б в 2021 году

Ирина Чхинджерия отметила, что инфекционные заболевания не ушли.

В 2021 году в Петербурге зарегистрировали более 3 млн случаев инфекционных болезней. Из них 70% пришлось на ОРВИ, а 23% — на коронавирус. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Она призвала не забывать о других инфекционных болезнях, которые существуют помимо коронавируса. В прошлом году зафиксировали 9 случаев эпидемического паротита, 70 случаях коклюша, 33 случаях вирусного гепатита Б. Дифтерия, корь и краснуха не были зарегистрированы ни у одного жителя Петербурга. По словам Чхинджерия, ситуация складывается благополучно благодаря ежегодной кампании по вакцинации среди детей и взрослых.

В декабре 2021 года был приказ Минздрава РФ, который утвердил новый календарь профилактических прививок. Дети и взрослые должны обязательно привиться от 12 инфекций и от 24 инфекций — по эпидемическим показаниям.

Представитель Роспотребнадзора напомнила о сезоне клещей и призвала вакцинироваться от клещевого энцефалита.

Фото: Piter.tv