Видео: На улице Бакунина у иномарки вспыхнула дверь

Находящиеся рядом рабочие пытались потушить машину сами, но не справились и вызвали пожарных.

Днем 13 мая петербурженка стала свидетелем инцидента, произошедшего на улице Бакунина. Женщина запечатлела на видео, как рядом с местом, где рабочие городской службы проводили некий ремонт, вспыхнула иномарка.

Небольшой огонь появился на левой задней двери машины. Рабочие попытались потушить автомобиль самостоятельно, однако огонь не удалось сбить. В итоге на место прибыли пожарные, которые погасили пламя за считанные секунды.

О причинах возгорания пока ничего неизвестно, однако пользователи сети предполагают, что виной пожара стало оборудование рабочих.

Посмотрите самое начало. Там провода рядом с возгорание лежат на асфальте. Возможно рабочие провода меняли и от них было возгорание. написал один из горожан.

Ранее на углу Обуховской обороны и Обводного канала произошла авария с участием машины ДПС.

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