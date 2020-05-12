На углу Обуховской обороны и Обводного канала произошла авария с участием машины ДПС

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером во вторник, 12 апреля, на углу Обуховской обороны и Обводного канала произошло ДТП с участием машины полиции, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как отмечают свидетели, виновник в столкновении – владелец "Жигулей", который съехал с трамвайных путей по непонятной причине. Сообщают, что на место прибыли карета скорой помощи, реанимация, пожарные и несколько машин ДПС. Точной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что на Суздальском проспекте столкнулись две иномарки.

Фото: pixabay