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На углу Обуховской обороны и Обводного канала произошла авария с участием машины ДПС

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Информации о пострадавших не поступало.

Вечером во вторник, 12 апреля, на углу Обуховской обороны и Обводного канала произошло ДТП с участием машины полиции, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как отмечают свидетели, виновник в столкновении – владелец "Жигулей", который съехал с трамвайных путей по непонятной причине. Сообщают, что на место прибыли карета скорой помощи, реанимация, пожарные и несколько машин ДПС. Точной информации о пострадавших пока нет. 

Ранее мы писали, что на Суздальском проспекте столкнулись две иномарки.

Фото: pixabay

Теги: авария, авария на обуховской обороны, дтп с участием машины полиции
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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