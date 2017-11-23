Вспыхнула кровля Доходного дома Ламберта в Петербурге

Информации о пострадавших нет.

Утром в воскресенье, 21 марта, на проспекте Чернышевского горела крыша Доходного дома Ламберта.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре поступила в 9:10 часов. Пожарные установили, прибыв на место, что горят 20 квадратных метров кровли.

Бригада из 15 человек личного состава потушила пожар в 10:20, информации о пострадавших и причинах возгорания нет.

Известно, что сейчас в этом здании находятся генеральные консульства трех стран — Швейцарии, Кипра и Греции.

Ранее Piter.tv писал, что в петербургской квартире взорвался самогонный аппарат. Пострадали четыре человека, среди которых был ребенок трех лет. Его госпитализировали с ожогами 15% тела 2-3 степени.

Фото: Piter.tv