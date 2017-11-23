В петербургской квартире взорвался самогонный аппарат

Ожоги получили не только взрослые, но и маленький ребенок.

В квартире дома № 54 на Пролетарской улице взорвался самогонный аппарат. Хлопок услышали около часа дня. Об этом Piter.tv сообщил источник из МЧС 21 марта.

Пострадали четыре человека. Среди них был ребенок трех лет. Его госпитализировали с ожогами 15% тела 2-3 степени. В помещении во время взрыва выбило стекла окон, а на кухне местами обгорели стены.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в сильном пожаре в Приморском районе никто не пострадал.

Фото: pixabay