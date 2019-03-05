В сильном пожаре в Приморском районе никто не пострадал

Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили ранг 1БИС. С возгоранием боролись 5 единиц техники и 23 спасателя МЧС.

В семь часов вечера в пятницу, 19 марта, в Приморском районе, на проспекте Королева, дом 63к1 произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, на территории стройки загорелись 14 бытовок, расположенных в комплексе из 40 бытовок в два уровня на территории 210 квадратных метров. Сведений о пострадавших и причинах возгорания пока не поступали. Через пять минут после поступления заявки на пульт управления МЧС пожару присвоили ранг 1БИС. К ликвидации пожара привлекли от МЧС 5 единиц техники и 23 человека личного состава.

На кадрах, которые поступили в редакцию Piter.TV, видно, как в один момент произошел взрыв. По сообщениям очевидцев, огонь заметили у вагончика, уже позже он перекинулся бытовки.

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Фото и видео: Piter.TV