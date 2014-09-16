Стало известно об экстренной посадке самолета в Ростове-на-Дону

На борту лайнера находились 194 пассажира. Посадка прошла успешно.

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря авиаперевозчика Веру Гасникову.

Самолет летел по маршруту Анталья – Москва. Он должен был приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Однако Airbus A321 сел в Ростове "по технической причине". По словам Гасниковой, посадка прошла благополучно. На место прибыли технические специалисты. Решается вопрос о выделении резервного борта для доставки пассажиров в Москву.

Напомним, что международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта прошлого года в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Изначально сообщение осуществлялось через столичный аэропорт Домодедово. Затем международные авиаперевозки стали доступны в аэропортах других городов России.

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