На Урале прогремел взрыв на заводе ферросплавов

На месте работают специалисты. Работа 2 из 10-ти печей приостановлена.

В пятницу, 19 марта, в одном из цехов Серовского завода ферросплавов раздался хлопок. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЧЭМК.

Об инциденте стало известно в 08:00 по местному времени. В одной из печей в первом цехе прогремел хлопок. Очевидцы поделились кадрами с места событий. Сотрудник компании уточнил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. По его словам, открытого огня на месте происшествия не было. Сейчас работа печи приостановлена. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Завод работает в штатном режиме.

Всего в цехе – 10 печей, из них две находятся на ремонте. Печь, на которой произошел хлопок, планируется запустить к вечеру текущего дня. Пресс-служба ЧЭМК

АО "Серовский завод ферросплавов" является крупным производителем феррохрома. Ежегодный объем производства составляет свыше 200 тыс. тонн товарной продукции.

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