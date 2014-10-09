В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой

Причины сбоев пока не уточняются.

Пользователи WhatsApp, Instagram и Facebook пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdelector.

Изначально произошел сбой в WhatsApp. Пользователи начали жаловаться на работу мессенджера около 20:00 мск. На пике их было 2070, большинство касались именно подключения к серверу. Затем "сюжет" повторился в Instagram и Facebook. С чем связаны перебои в работе мессенджеров пока не уточняется.

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Фото: pexels