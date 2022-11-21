Огнеборцы тушили сильный квартирный пожар на Туристской улице

Сведения о пострадавших и об обстоятельствах уточняются.

Вечером 7 декабря в доме 23к1 по Туристской улице в Петербурге горела двухкомнатная квартира. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18:50. В квартире площадью 42 "квадрата" полыхала обстановка на площади 18 "квадратов". К 20:44 огонь ликвидировали.

Сведения о пострадавших и об обстоятельствах уточняются. К тушению пожара привлекались 23 человека личного состава МЧС и пять единиц техники.

Ранее на Piter.TV: после пожара на КАД всех пассажиров увезли на другом автобусе в течение 15 минут.

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