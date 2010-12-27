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Вслед за Финским заливом вода ушла из Смоленки
Сегодня, 7:05
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lesjasap

Вслед за Финским заливом вода ушла из Смоленки

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В Гидрометцентре пояснили причины ухода воды.

Вслед за Финским заливом обмельчание коснулось реки Смоленки. "Фонтанка.ру" поделилась фотографиями водоема, из которого постепенно начала уходить вода. Ранее Piter.tv писал о том, что подобная проблема замечена местными жителями и на Финском заливе

Однако в Гидрометцентре пояснили, что переживать не стоит. На данный момент уровень полноводности местных рек не критический. Уже через несколько дней он может вернуться к нормальному состоянию. Причиной временного обмельчания стал сильный восточный ветер. Он гонит воду в направлении к Балтийскому морю.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы услышат "Голос намыва" от жителей проблемной территории.

Фото: Фонтанка.ру
 

Теги: обмельчание, рема смоленка, финский залив
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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