Вслед за Финским заливом вода ушла из Смоленки

В Гидрометцентре пояснили причины ухода воды.

Вслед за Финским заливом обмельчание коснулось реки Смоленки. "Фонтанка.ру" поделилась фотографиями водоема, из которого постепенно начала уходить вода. Ранее Piter.tv писал о том, что подобная проблема замечена местными жителями и на Финском заливе.

Однако в Гидрометцентре пояснили, что переживать не стоит. На данный момент уровень полноводности местных рек не критический. Уже через несколько дней он может вернуться к нормальному состоянию. Причиной временного обмельчания стал сильный восточный ветер. Он гонит воду в направлении к Балтийскому морю.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы услышат "Голос намыва" от жителей проблемной территории.

Фото: Фонтанка.ру

