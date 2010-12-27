В Финском заливе резко упал уровень воды

В парке 300-летия посетители могут наблюдать песок и камни, которые ранее находились под водой.

В понедельник, 18 ноября, жители Петербурга делятся в социальных сетях фотографиями с обмелевшим Финским заливом. Несмотря на обильные осадки в минувшие дни, вода отступила на несколько метров.

Так, в парке 300-летия посетители могут наблюдать песок и камни, которые ранее находились под водой. Кроме того, по данным Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, на 35 см упал уровень воды у главного корабельного фарватера С1 на дамбе.

С чем связано такое сильное обмеление, пока непонятно. Возможно, причина кроется в сезонных приливах и отливах.

Ранее петербуржцы делились в сети снимками заснеженных улиц.

Фото: ВКонтакте / Илья Шарифов, Max Morozov, Марина Григорьева