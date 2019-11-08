Петербуржцы услышат "Голос намыва" от жителей проблемной территории

В городе запустили видео-челлендж о проблемах намыва.

Депутат МО "Морской" Владимир Федин и правозащитница Ирина Баханович запустили в "ВКонтакте" челлендж для живущих на намывных территориях Васильевского острова. Пост с приглашением участвовать активисты выложили в сеть в четверг, 7 ноября.

Федин и Баханович предлагают петербуржцам записывать видеообращения с проблемами территории под одноименным хэштегом, поднять вопросы отсутствия садиков, школ, поликлиник и хороших дорог, некачественной уборки территории и других волнующих "намывных" жителей вещей. Тем, кто не хочет появляться на камеру, активисты советуют написать аналогичный пост в соцсети и сопроводить его фотографиями и хэштегом.

Пока участниками акции остаются лишь его основатели.

Ранее Верховный суд РФ остановил проект намыва территории в Финском заливе.

Видео: Сделай район лучше / ВКонтакте