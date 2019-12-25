Всеволожский и Тосненский районы могут перейти в "желтую" зону по коронавирусу

Таким образом станет возможным открытие большего количества торговых точек.

Администрация Ленинградской области рассматривает проект перевода Всеволожского и Тосненского районов в "желтую" зону по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил зампред регионального правительства Дмитрий Ялов в ходе встречи с предпринимателями.

По словам чиновника, вопрос обсуждается с губернатором Александром Дрозденко. В случае принятия положительного решения, жизнь в районах впервые за 4 месяца претерпит изменения. Так, точки общественного питания смогут работать при размещении 50% посетителей на летних террасах.

Кроме того, со следующей недели изменятся критерии для площадей торговых залов во всех районах. Теперь могут открыться магазины и ТЦ площадью до 800 квадратных метров.

Ранее мы рассказали о том, что коронавирус у жителей Ленобласти чаще стал проходить бессимптомно.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области