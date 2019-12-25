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Всеволожский и Гатчинский районы готовы к труду и обороне
Сегодня, 15:13
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Всеволожский и Гатчинский районы готовы к труду и обороне

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90-летие ГТО отмечается в Ленобласти возрождением нормативов в рамках нацпроекта.

В Ленинградской области продолжается внедрение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", отмечающего в 2021 году 90-летие. Среди районов Ленобласти по количеству привлеченных к ГТО граждан лидерами стали Всеволожский и Гатчинский районы и Сосновоборский городской округ. 

В общем счете 6943 жителя Ленинградской области попробовали свои силы в сдаче нормативов: знаков отличия удостоились 974 ленинградца, причем серебро и бронзу получили лишь 49 и 13 человек соответственно, остальные 912 заслужили золотые медали. Мероприятия по сдаче нормативов ГТО осуществляются в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни нацпроекта "Демография".

На портале ГТО в разделе региональных новостей можно увидеть, что готовиться к труду и обороне в Ленобласти можно уже с 6 лет: первоклассники могут пройти специальное тестирование и начать вести "Дневник достижений первоклассника комплекса ГТО". 

Ранее в Сосновом Бору для сдачи нормативов ГТО пообщели построить специальный комплекс

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области и сайт ГТО

Теги: готов к труду и обороне, ленобласть, нацпроект демография, нормативы гто, советский союз возвращается, физкульт привет
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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