Всеволожский и Гатчинский районы готовы к труду и обороне

90-летие ГТО отмечается в Ленобласти возрождением нормативов в рамках нацпроекта.

В Ленинградской области продолжается внедрение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", отмечающего в 2021 году 90-летие. Среди районов Ленобласти по количеству привлеченных к ГТО граждан лидерами стали Всеволожский и Гатчинский районы и Сосновоборский городской округ.

В общем счете 6943 жителя Ленинградской области попробовали свои силы в сдаче нормативов: знаков отличия удостоились 974 ленинградца, причем серебро и бронзу получили лишь 49 и 13 человек соответственно, остальные 912 заслужили золотые медали. Мероприятия по сдаче нормативов ГТО осуществляются в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни нацпроекта "Демография".

На портале ГТО в разделе региональных новостей можно увидеть, что готовиться к труду и обороне в Ленобласти можно уже с 6 лет: первоклассники могут пройти специальное тестирование и начать вести "Дневник достижений первоклассника комплекса ГТО".

Ранее в Сосновом Бору для сдачи нормативов ГТО пообщели построить специальный комплекс.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области и сайт ГТО