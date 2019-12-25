В Сосновом Бору построят комплекс для сдачи ГТО

На создание объекта выделят почти 50 миллионов рублей.

В Сосновом Бору начинается строительство нового ФОКа для сдачи спортивных нормативов. Комплекс снабдят соответствующим оборудованием. В общей сложности на проект было затрачено 48,7 миллиона рублей из областной казны, 37,3 миллиона из которых обеспечат непосредственно работы по возведению объекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Кроме того, оборудование для сдачи ГТО появятся в комплексах Всеволожского, Приозерского и Тосненского районов: на него выделено 11,4 миллионов рублей. Еще 37,3 млн рублей выделены на строительство ФОК в Сосновом Бору.

Ожидается, что рабочие справятся с задачей к концу текущего года. Оборудование закупят в рамках регионального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

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