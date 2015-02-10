Всеволожские медики провели уникальную операцию на сердце и спасли 26-летнему пациенту жизнь

Как рассказал сердечно-сосудистый хирург Алексей Соловьев, операция шла пять часов, после этого пациент еще несколько дней находился в реанимации.

Всеволожские врачи спасли жизнь пациента уникальной операцией. Скорая помощь привезла 26-летнего молодого человека с разрывом аневризмы аорты в экстренное отделение больницы. К моменту доставки пациента в больницу все службы были готовы, решение об операции приняли молниеносно. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Как рассказал сердечно-сосудистый хирург Алексей Соловьев, операция шла пять часов, после этого пациент еще несколько дней находился в реанимации. Всего со дня операции прошло 17 дней и пациента уже выписали домой. При этом пациент каждый день уже из дома направляет врачу сведения о самочувствии.

Операцию проводили: сердечно-сосудистый хирург Алексей Соловьев, ассистент Арсен Чегемов, анестезиолог Денис Кораблев и операционные сестры.

Недавно в Петербурге врачи впервые удалили опухоль мозга 15-летнему подростку в сознании.

Фото: ВКонтакте / Администрация Ленинградской области