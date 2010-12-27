Всеволожск станет столицей Ленобласти в 2020 году

Звание столицы переходит от города к городу каждый год.

В Ленинградской области нет постоянной столицы, каждый город получает возможность раз в десять лет получить это звание.

Сегодня, 3 августа, на праздновании 92-летия Ленобласти в Бокситогорске были объявлены города, которые примут статус столицы в будущие годы.

Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что в ближайшем 2020 году столицей станет Всеволожск, а в 2021 году – Тосно.

Определение города как столицы региона приносит бонусы – власти направляют в него финансовые и организационные ресурсы.

Ранее на Piter.TV: Ленобласть признана одним из лидеров по количеству принимающих участие в субботниках граждан.

Фото: Википедия